Una vita, anticipazioni 5 e 7 novembre 2022: Luzdivina bacia Marcelo

Anticipazioni puntata 1481 di Una vita di sabato 5 e lunedì 7 novembre 2022

Uno strano malessere interessa Genoveva, sempre più indisposta e debole. La colpa è di Gabriela, che fa finta di occuparsi della madre ma in realtà la sta avvelenando lentamente. Fabiana dice a Casilda che secondo lei Lolita ama Fidel, ma Ramon non approva che la nuora possa dimenticarsi di Antonito. Dopo aver parlato con Casilda, Alodia capisce di aver trattato male tutti per cercare di essere all’altezza del marito.

Casilda dice ad Azucena che vorrebbe usare il denaro vinto alla lotteria per aprire un’attività commerciale nel mercato. Hortensia rivela a Pascual di non essere mai stata all’estero. A sorpresa Luzdivina bacia Marcelo, il quale però reagisce male. Felipe e Dori intendono chiarire ai vicini la natura del loro rapporto e organizzano una merenda per dare la bella notizia; durante il rinfresco, Felipe chiede a Dori di sposarlo.