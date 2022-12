Beautiful: Ridge protesta ma Eric non cambia idea su Quinn | Anticipazioni 10 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 10 dicembre 2022

Finn (Tanner Novlan) è grato a Hope (Annika Noelle) per non aver rivelato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del messaggio che ha ricevuto da Sheila (Kimberlin Brown) e intanto resta indeciso su come procedere. Eric (John McCook) rimane fermo sulle proprie posizioni nonostante le proteste di Ridge (Thorsten Kaye). Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) sperano che Eric si liberi di un futuro senza amore con Quinn (Rena Sofer).