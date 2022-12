Beautiful, Thomas: “Mai incontrato una come Paris!” | Anticipazioni 14 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 14 dicembre 2022

Paris (Diamond White) ha organizzato una sorpresa per Zende (Delon De Metz): lo porta allo stadio dei Dodgers, dove la Buckingham si esibisce cantando l’inno prima della partita. Thomas (Matthew Atkinson) la guarda in tv e ammette a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di essere affascinato da Paris: non ha mai incontrato qualcuna come lei. Intanto Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) si godono un momento di passione e romanticismo.