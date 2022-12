Beautiful: Quinn sente di non poter abbandonare Eric | Anticipazioni 30 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 30 dicembre 2022

Quinn (Rena Sofer), sebbene sia stata toccata dall’amore di Carter (Lawrence Saint-Victor), decide di non poter abbandonare Eric (John McCook) dopo gli anni passati insieme. Katie (Heather Tom) chiude le porte a Bill (Don Diamont). Donna (Jennifer Gareis), informata da Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sulla situazione di Eric, si chiede come poter liberare lo stilista da Quinn. Zende (Delon De Metz) garantisce a Paris Buckingham (Diamond White) di non avere alcun problema con la sua convivenza provvisoria con Thomas (Matthew Atkinson).