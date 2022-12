Beautiful: cosa sta combinando Sally Spectra a Febbre d’amore? | Anticipazioni americane

I più appassionati di voi sapranno ormai che dopo l’uscita di scena da Beautiful, nel 2020, Courtney Hope, interprete della giovane Sally Spectra, è stata ingaggiata immediatamente da Febbre D’Amore dove interpreta … Sally Spectra!

Già, il personaggio, una volta lasciata Los Angeles, ha ritrovato nuova vita in quel di Genoa City, fittizia cittadina del Wisconsin dove è ambientata Febbre e da cui, in altri fortunati cross over del passato, sono arrivati personaggi come Sheila Carter, Lauren Fenmore e Ashley Abott, protagonisti di archi narrativi più o meno lunghi nelle vicende dei Forrester.

Sally non è l’unico personaggio di Beautiful transitato a Febbre: prima di lei lo hanno fatto Felicia Forrester, Oliver Jones, Amber Moore, Deacon Sharpe ed Eric Forrester. Quest’ultimo, tra l’altro, lo scorso anno è riapparso nella soap “cugina” proprio per la storyline di Sally e, come lui, anche Bill Spencer. Si tratta di momenti che in Italia non vedremo mai, data la cancellazione di Febbre dai palinsesti Mediaset ormai diversi anni fa. Tuttavia, per i più curiosi, ogni tanto torniamo con qualche aggiornamento sulle novità che riguardano la nuova vita di Sally, al momento al centro più che mai della scena.

La stilista, infatti, ha vissuto un’intesa relazione con Adam Newman (Mark Grossman) e, una volta conclusasi, ha intrecciato una nuova frequentazione con il suo fratellastro Nick Newman (Joshua Morrow)! A non vedere di buon occhio questo triangolo amoroso è il padre dei due uomini, il celebre magnate Victor Newman (Eric Braeden), il quale teme che Sally possa alimentare una nuova guerra nel burrascoso rapporto tra i due figli. Peraltro i precedenti di Sally, in particolare l’aver finto una malattia terminale, sono venuti alla luce a Genoa City, facendo storcere il naso a molti che non hanno abbandonato i pregiudizi nei confronti della stilista.

A peggiorare i rapporti con il resto del clan Newman c’è la vecchia faida che Sally aveva avuto con Summer Newman, figlia di Nick, e che avevamo visto arrivare a in Beautiful in caccia di segreti sul passato della rivale. Il fatto che Sally in poco tempo sia finita a letto con Nick e Adam lascia ipotizzare che, con la fine dell’anno, per lei si avvierà una classica storyline da soap opera: una gravidanza da paternità incerta! Sarà così?

Intanto non sono mancate novità anche sul piano lavorativo: accanto ad Adam, Sally ha finito per lavorare nel campo della comunicazione, riuscendo per un breve periodo ad essere amministratore delegato della Newman Media, ruolo da cui è stato rimossa per antipatia personale da Victoria Newman (Amelia Henle), agguerrita sorella di Nick ed Adam.

Questo, tuttavia, non ha scoraggiato Sally, pronta a rialzarsi con un inedito progetto. La stilista, infatti, ha per ora deciso di mettere da parte la moda per gettarsi in un altro ambito creativo: l’arredamento! Attualmente la Spectra sta progettando di avviare un proprio marchio di design di interni che potrebbe metterla nella posizione di competere con un’altra azienda di settore che opera in Febbre D’Amore.

Riguardo ad un possibile ritorno in Beautiful, Courtney Hope non ha nascosto il desiderio di poter mettere Sally al centro di un piccolo cross over che riporti, anche brevemente, la stilista a Los Angeles: “Sarebbe bello che si riaffacciasse in città solo per far vedere a quelle persone che ce l’ha fatta“.

Nella vita reale, anche per l’interprete di Sally l’ultimo anno è stato piuttosto movimentato. Infatti, nell’ottobre del 2021, Courtney Hope è convolata a nozze con Chad Duell, attore della soap opera General Hospital, dopo cinque anni di relazione. Tuttavia, già a dicembre dello stesso anno, la coppia ha annunciato la propria separazione a sorpresa, spiegando successivamente di non aver mai legalizzato l’unione. Grazie a scatti fotografici condivisi sui propri social, è apparso evidente come Courtney al momento frequenti Mark Grossman, suo collega in Febbre D’Amore.