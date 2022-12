Il paradiso delle signore 7: addio Stefania e Marco! | Anticipazioni

È il momento dei saluti per due personaggi de Il paradiso delle signore che lo scorso anno ci avevano tenuti col fiato sospeso fino all’ultima puntata e che nei seguenti mesi abbiamo visto crescere e diventare una vera coppia, ora pronta a partire per l’America e spiccare il volo.

Parliamo di Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moise Curia) che già il 12 dicembre comunicheranno a Ezio (Massimo Poggio) e a Gemma (Gaia Bavaro) che si trasferiranno in America. Sarà così semplice la partenza dei due ragazzi? La risposta è no e fino all’ultimo momento non mancheranno i colpi di scena!

Festa di commiato al Paradiso delle signore per Marco e Stefania!

Mentre Matilde (Chiara Baschetti) avrà l’idea di organizzare per loro una festa di saluto e tutte le veneri si occuperanno dei preparativi per il commiato, Stefania sarà in preda ai dubbi sulla sua partenza per l’America e parlerà alla sua amica Irene (Francesca Del Fa) della crisi familiare che potrebbe avere delle conseguenze sul suo destino: la giovane Colombo è preoccupata per le idee discordanti sul desiderio di Ezio di mettersi in proprio.

Le veneri però non sono le sole a volere il bene di Stefania e sarà per questo che Vittorio e Matilde da un lato e Veronica ed Ezio dall’altro escogiteranno qualcosa per indurre i due a partire mettendo da parte le loro questioni personali; a complicare le cose però sarà Marco, che nel frattempo ha rinunciato a Washington per rimanere accanto alla fidanzata…

Riusciranno dunque Marco e Stefania a partire? Sì! I due ragazzi ci saluteranno venerdì 16 dicembre quando, con una festa in galleria fatta di saluti e commozione, non ci resterà che augurare buona fortuna a questi due giovani. Quanto a Irene, che rimarrà in un certo senso “orfana” della sua migliore amica, c’è una bella sorpresa in arrivo per lei…