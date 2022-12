Il paradiso delle signore 7: arriva Adelmo, un piccolo uragano… | Anticipazioni

L’atmosfera natalizia è nell’aria già da tempo al Paradiso delle Signore e, se Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) può fare qualcosa per i bisognosi, il periodo di Natale è proprio quello in cui il direttore del grande magazzino si dà più da fare! Dunque, cosa potrà suscitare l’arrivo di un… baby-monello?

Eh sì, perché al Paradiso delle Signore è in arrivo Adelmo! Il piccolo orfanello, proveniente da un orfanotrofio con altri bambini, sarà momentaneamente affidato alla parrocchia di Don Saverio (Andrea Lolli) e porterà un po’ di scompiglio in galleria.

La magia delle feste arriva al Paradiso delle Signore

Ma quale sarà l’effetto dell’arrivo di questo minuscolo uragano? È presto detto: Vittorio sarà ispirato da Adelmo e dai suoi amici, tanto che deciderà di creare un’iniziativa benefica in occasione della festa dell’Epifania (coinvolgendo anche la caffetteria).

La magia delle feste cadrà dunque su molti personaggi, a cominciare da Vittorio e Matilde (Chiara Baschetti) che, a furia di lavorare gomito a gomito, si avvicineranno ulteriormente. Anche Elvira (Clara Danese) rimarrà affascinata dall’iniziativa e si offrirà di aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) a preparare i dolci per le calze della Befana. E pare che persino Alfredo (Gabriele Anagni) e Irene (Francesca Del Fa) per un attimo torneranno bambini…

Ma siamo sicuri che tutta questa magia porterà solo gioia e felicità per tutti i protagonisti… o potrebbe esserci qualcuno in agguato? Per saperlo, continuate a seguirci!