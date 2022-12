Il paradiso delle signore 7: Gemma scopre la verità su Ezio | Anticipazioni 20 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 62 Il paradiso delle signore 7 di martedì 20 dicembre 2022

Alfredo (Gabriele Anagni) riesce a consolare Irene (Francesca Del Fa) per la mancanza della sua amica Stefania (Grace Ambrose). Vittorio (Alessandro Tersigni) pensa ad una star del cinema per la sua nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Gemma (Gaia Bavaro) scopre da Don Saverio (Andrea Lolli) la verità su Ezio (Massimo Poggio), mentre Gloria (Lara Komar) ha un chiarimento con quest’ultimo riguardo al bacio che si sono dati. Marcello (Pietro Masotti) prova a parlare con Ludovica (Giulia Arena) per dirle che non l’ha mai dimenticata, ma subisce un’amara delusione.