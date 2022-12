Il paradiso delle signore 7: Irene, una lettera (e non solo) da Stefania | Anticipazioni 21 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 63 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 21 dicembre 2022

Adelaide (Vanessa Gravina), curiosa, inizia a far domande a Matilde (Chiara Baschetti) su di lei e Vittorio (Alessandro Tersigni). Gemma (Gaia Bavaro) cerca di mettere pace in famiglia mentre Alfredo (Gabriele Anagni) riesce a fare una piccola breccia nel cuore di Irene (Francesca Del Fa). Oltre a questo, tornando a casa, Irene trova nel letto dell’amica Stefania (Grace Ambrose) una lettera ed un biglietto aereo a suo nome per raggiungerla in America. Marcello (Pietro Masotti) è determinato a conquistare Ludovica (Giulia Arena) mentre Vittorio e Matilde partono insieme per lavoro: questo aumenta la loro complicità in maniera esponenziale.