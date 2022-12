Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde, soltanto lavoro? | Anticipazioni

Cosa si fa dopo la fine di una grande storia d’amore? Se buttarsi nel lavoro può essere una valida opzione, il confine tra professione e vita privata non è mai stato così netto per Vittorio (Alessandro Tersigni), che, fresco di annullamento di matrimonio dalla moglie Marta (Gloria Radulescu), pensa già a come mandare avanti il suo primo vero amore: Il Paradiso delle Signore.

Il direttore del grande magazzino infatti sarà presto impegnato a buttare giù nuove idee per la prossima campagna pubblicitaria del Paradiso. E quale migliore idea di una star del cinema come testimonial?

Spoiler Il paradiso delle signore: la vera “star” è Matilde!

Nelle prossime puntate della nostra amata fiction, Vittorio e Matilde (Chiara Baschetti) partiranno per incontrare la nota attrice Elsa Martinelli e proporle di posare per la nuova campagna promozionale del Paradiso: a cosa porterà questo piccolo viaggio di lavoro? Sicuramente, la complicità non solo professionale tra i due giovani e affascinanti imprenditori crescerà sempre di più.

Riuscirà dunque Vittorio ad avere la Martinelli al Paradiso? La risposta è no: dopo pochi giorni, infatti, Vittorio riceverà la notizia di un rifiuto da parte dell’attrice. E allora cosa farà il nostro imprenditore creativo dalle mille risorse?

È presto detto: con una socia bella e affascinante come una star del cinema, a Vittorio verrà naturale chiedere di posare per il manifesto pubblicitario proprio alla signora Frigerio, che in un primo momento rifiuterà: è pur sempre la moglie di Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti)! Ma siamo sicuri che Matilde alla fine riuscirà a resistere alle lusinghe e alla proposta di Vittorio?