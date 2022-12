Il paradiso delle signore 7: Irene e Alfredo si avvicinano? | Anticipazioni

La partenza di Marco (Moise Curia) e Stefania (Grace Ambrose) per l’America lascia un vuoto al Paradiso delle Signore: nei prossimi giorni il loro addio a Milano sarà infatti ancora un argomento caldo per tutte le veneri, in particolare per Irene (Francesca Del Fa) che soffrirà per la mancanza della sua più cara amica.

Quale migliore occasione dunque per Alfredo Perico (Gabriele Anagni) per stare accanto alla donna di cui è innamorato e per la quale dice di essere preoccupato? E neanche a dirlo, nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, Clara (Elvira Camarrone) suggerirà ad Alfredo di curare molto Irene, ancora giù di morale per la mancanza di Stefania. E lui troverà le parole giuste per consolarla!

Il paradiso delle signore, spoiler: Irene trova un biglietto aereo…

Ma basterà questo per conquistare il diavolo biondo del grande magazzino più seguito d’Italia? Quel che è certo è che Alfredo farà un bel gesto nei confronti di Irene, che inizierà finalmente a vederlo sotto un’altra luce.

Di certo però non basteranno le attenzioni del Perico a consolare Irene di una mancanza così grande come quella della sua migliore amica. A questo, comunque, avrà pensato proprio Stefania e la sorpresa per la Cipriani sarà doppia: nel disfare il letto della giovane Colombo, rimasto intatto dal giorno della sua partenza, Irene troverà sotto il cuscino una lettera dell’amica con dentro… un biglietto aereo per l’America a suo nome!

A questo punto, Irene sarà dunque pronta a superare la mancanza di Stefania e forse a cercare una nuova coinquilina? Forse è presto per dirlo ma possiamo scoprirlo insieme non perdendo neanche un episodio del Paradiso (che quest’anno, come ormai sapete, sarà in onda anche nel periodo natalizio).