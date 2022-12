Il paradiso delle signore 7: Ludovica e Marcello si rivedono, ecco quando | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, sono tempi duri per una Adelaide (Vanessa Gravina) sempre più tormentata dal pensiero di Umberto (Roberto Farnesi), impegnato con la giovane Flora (Lucrezia Massari); pare che la contessa si ritrovi davanti alla loro felicità ad ogni angolo di Milano e dunque… cosa fare se la mentore soffre? Questo è un quesito per Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che una ne pensa e cento ne fa pur di distrarre colei che lo ha formato come uomo d’affari e con la quale è ormai “intimo”.

Dopo che – nonostante il coinvolgimento di Marco (Moise Curia) – Marcello avrà miseramente fallito nel tentativo di spingere Adelaide a reagire alla notizia del fidanzamento di Umberto con la giovane stilista, il bel barista organizzerà una serata al Circolo in onore della donna, senza sapere però che quest’ultima è in contatto con Ludovica (Giulia Arena)!

Ludovica e Ferdinando tornano a Il paradiso delle signore

Grazie al suo amico, Adelaide deciderà di tornare al Circolo a testa alta e nel frattempo riceverà una lettera inaspettata: Ludovica annuncia il suo rientro a Milano. Adelaide lo dirà subito a Marcello?

Ebbene… no! Dopo aver navigato per il mar della Grecia sullo yacht del nuovo fidanzato Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), l’ex di Marcello si materializzerà a Milano, sarà venerdì 16 dicembre che il nuovo business man della Milano degli anni 60 e Ludovica si incontreranno inaspettatamente dopo tanto tempo!

Marcello scoprirà che Adelaide sapeva del ritorno della sua amata? La risposta è sì! Se anche voi non vedete l’ora di conoscere gli sviluppi di questa storia continuate a seguirci, intanto quel che è certo è che gli attori Giulia Arena e Fabio Fulco stanno per tornare in scena dopo una lunga assenza!