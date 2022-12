Il paradiso delle signore 7: Marcello e Adelaide contro Umberto: chi la spunterà? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dalla fine della storia di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), l’obiettivo della Contessa è sempre stato uno: vendicarsi dell’uomo di cui è ancora innamorata.

Per fare questo la nobildonna si avvale dell’aiuto di Marcello (Pietro Masotti), che nel frattempo ha formato per entrare nel dorato mondo degli affari: se fino ad ora lui si è occupato di qualche accordo finanziario per mettere i bastoni fra le ruote ad Umberto e di esaudire i capricci di Adelaide, ora è arrivato il momento di iniziare a fare le cose sul serio.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marcello e Adelaide soffiano un affare a Umberto

Grandi novità all’orizzonte dunque? Sembra proprio di sì: nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 vedremo infatti Marcello e Adelaide concludere il loro primo affare insieme, soffiandolo ad Umberto e creando una società di comodo per non comparire con i rispettivi nomi!

Ma sarà davvero tutto così semplice e indolore? Possiamo dirvi che l’affare andrà a buon fine e che Marcello avrà grandi progetti per l’immobile acquistato, mentre Umberto non si darà pace e mediterà di fargliela pagare. Il commendatore, tra l’altro, non sarà da solo nel pianificare la vendetta ai danni di Adelaide. Volete sapere chi sarà il suo prossimo alleato? Continuate a seguirci…