Il paradiso delle signore 7: perché Marta ha chiamato Vittorio?

Se leggete puntualmente le trame future de Il paradiso delle signore non vi siete certamente meravigliati, mentre tutti gli altri saranno probabilmente rimasti incuriositi dal finale di puntata del 12 dicembre: Marta Guarnieri ha qualcosa di cui parlare con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e così i due si vedranno a breve a Parigi.

Qual è il senso di tale “convocazione”? È già noto da giorni ma, appunto, non tutti i fan della serie leggono frequentemente le anticipazioni e magari solo ora cercano una risposta a tale domanda. Ebbene, la Guarnieri chiederà l’annullamento del matrimonio.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Vittorio e Matilde più vicini, ma poi…

Ne sapremo di più attraverso i dialoghi di Vittorio quando quest’ultimo tornerà a Milano, ovvero nell’episodio di mercoledì 14. Tutto lascia pensare ovviamente che la cosa avverrà off-screen, visto che non si è mai parlato di un ritorno al Paradiso (neanche in forma fugace) dell’attrice Gloria Radulescu.

Intanto, nelle prossime settimane continuerà l’avvicinamento tra Vittorio e Matilde di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), ma subito dopo Natale interverrà un ostacolo in più: come già segnalato, il 27 dicembre arriva al Paradiso Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), legittimo marito di Matilde. E a quel punto, nulla sarà più come prima!