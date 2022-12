Il paradiso delle signore 7: Tancredi ingaggia un investigatore, ecco perché | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore 7, Tancredi (Flavio Parenti) è arrivato a Milano per trascorrere le feste con la moglie Matilde (Chiara Baschetti), proprio ora che l’idillio tra lei e Vittorio (Alessandro Tersigni) sembrava prendere il volo; nonostante le mille osservazioni di Adelaide (Vanessa Gravina) e l’intenzione di tenere i piedi per terra, pare proprio che tra i due giovani imprenditori sia scoccata la scintilla della passione. Ma come può andare avanti questa storia?

Quel che sappiamo è che, dopo aver sorpreso Tancredi con la sua foto sul giornale mentre indossava l’abito da sera della collezione di Natale del Paradiso, Matilde passerà il capodanno col marito, che le farà un regalo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Tancredi corteggia insistentemente Matilde

Come reagirà la signora Frigerio davanti a tante manifestazioni d’amore da parte del consorte? Ciò che è certo è che Matilde non si fida dell’uomo che ha sposato – soprattutto in seguito all’ultimo periodo così turbolento – ma, mentre lei continuerà ad essere diffidente, Vittorio sarà più diplomatico e farà buon viso a cattivo gioco.

La strategia di Vittorio però non sarà totalmente credibile, tanto da insospettire Tancredi che a quel punto inizierà a corteggiare la moglie come mai nel corso della loro storia. Anche Adelaide inviterà Matilde a considerare l’ipotesi che Tancredi sia davvero cambiato, ma lei non si fiderà: al contrario penserà che il comportamento conciliante del marito sia solo una strategia per riportarla a Torino.

Il paradiso delle signore, trame: Matilde e Tancredi, aspro scontro!

Il Paradiso delle Signore sarà un’ulteriore spia per il Conte di Sant’Erasmo: la prossima presenza del piccolo orfano Adelmo, infatti, avvicinerà ulteriormente Vittorio e Matilde e li metterà in difficoltà. E a quel punto Tancredi, accortosi della crescente complicità tra i due, assumerà un investigatore privato. Per Vittorio, insomma, le cose si faranno difficili…

Tutto questo porterà i coniugi Sant’Erasmo ad un duro scontro a Villa Guarnieri e, mentre Tancredi chiederà ad Adelaide di schierarsi con lui o con Matilde, prenderà anche la decisione di rimanere a Milano! Quale futuro dunque per Vittorio e Matilde? Presto lo scopriremo…