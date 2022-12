Tempesta d’amore, anticipazioni dal 1° al 7 gennaio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 1 a sabato 7 gennaio 2023

Erik e Werner pianificano insieme un nuovo piano per smascherare Ariane: non avendo prove del fatto che sia stata lei ad inscenare il rapimento di Robert, i due decidono di mettere sul suo cellulare messaggi retrodatati di Ariane a Erik. Per portare a termine la missione, però, Werner deve intrufolarsi nella stanza della Kalenberg…

Aiutando Gerry a cercare il misterioso autore del messaggio nella bottiglia, Alfons trova un certo “Hugo” su un vecchio libro di prenotazioni del Fürstenhof di vent’anni prima. Quando Hildegard rivela non solo di ricordarsi dell’ospite in questione, ma anche che quest’ultimo le fece un regalo di addio, Alfons giunge ad una conclusione inaspettata…

Nella speranza che Vanessa possa perdonarlo per la sua scappatella, Max si apposta davanti alla casa dei Sonnbichler e intona la canzone che all’epoca fece innamorare la ragazza di lui. Non è però la sua ex ad uscire di casa…

Il Fürstenhof è entrato nella lista dei 500 migliori hotel del mondo! Per celebrare l’evento, Ariane organizza un aperitivo per il personale dell’hotel. Shirin sfrutta l’occasione per carpire qualche dettaglio della vita privata di Henning, ma senza successo. Non per questo, però, la Ceylan intende arrendersi…

Robert nasconde ad Ariane il motivo del suo litigio col padre per evitare un’ulteriore escalation. Più tardi Werner racconta ad Erik del suo tentativo fallito di smascherare Ariane e i due escogitano una nuova strategia: far trasferire Vogt nell’appartamento dei Saalfeld!

Shirin scopre che Henning ha un debole per l’arte e la cultura. Nella speranza di far colpo, la ragazza compra i biglietti per una matinée di balletto e riesce a convincere il suo amato ad accompagnarla. Non ci vuole però molto prima che Henning si renda conto che la sua accompagnatrice non è affatto un’esperta di balletto…

Hildegard vorrebbe ricontattare Hugo, ma Alfons non crede che sia una buona idea. Spronata da Vanessa, però, l’anziana cuoca decide di telefonare al suo vecchio ammiratore.

Max non rinuncia a lottare per Vanessa e cerca invano di scriverle una lettera. Come se non bastasse, il ragazzo finisce per trascurare le faccende domestiche, scontrandosi con Erik. Quest’ultimo sprona il fitness trainer a reagire e ad affrontare la sua ex…

Ariane è infastidita dal trasferimento di Erik nell’appartamento di Saalfeld e avverte il suo ex di non intromettersi nella sua relazione con Robert. Dal momento che era proprio quella la richiesta di Werner, Vogt pensa ad un modo per evitare di essere sulla linea di tiro della Kalenberg e, allo stesso tempo, smascherare quest’ultima.

Gerry riceve da Shirin un pacchetto benessere che consegna a Vanessa, sostenendo che sia un regalo di Max. Gerry spera così che la Sonnbichler perdoni il fratello, ma la ragazza capisce immediatamente che non si tratta di un regalo del fitness trainer…

Henning vuole dare una lezione a Shirin per averlo sempre preso in giro da bambino. Il sommelier attira dunque la ragazza al lago e la sfida a buttarsi nell’acqua ghiacciata…

Ai Sonnbichler viene consegnato un pacco senza mittente. All’inizio Alfons teme che si tratti di un regalo di Hugo, l’ex ammiratore di Hildegard. Poco dopo, però, scopre chi ha spedito il pacchetto…

Gerry vuole restituire a Shirin il voucher che sperava di donare a Vanessa. Quando entra nel salone di bellezza, però, ascolta una conversazione che gli spezza il cuore…