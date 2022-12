Tempesta d’amore, anticipazioni dall’11 al 17 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 dicembre 2022

Maja dice a Florian di aver notato l’intesa tra i suoi genitori al loro ricevimento di nozze. La ragazza decide di parlarne con Cornelius, che però le spiega di aver ormai chiuso con Selina e di voler dare una chance alla sua nuova relazione in Inghilterra.

Werner annuncia a Cornelia di volerla riconoscere ufficialmente come sua figlia. La notizia tira su il morale della donna, che però poco dopo incontra Robert e Ariane insieme. A causa di un’osservazione della Kalenberg, la Holle inizia a sospettare che tra i due ci sia qualcosa…

Max finisce per passare la notte con Elsa, la bella ospite del Fürstenhof da cui era stato avvicinato al pianobar. La mattina seguente si rende subito conto di aver commesso un grosso errore…

Dopo aver letto il manoscritto della biografia di Cornelius, Selina rimane profondamente toccata da come l’ex marito ha parlato dei propri sentimenti… e finisce per baciarlo!

Max confessa a Michael il suo tradimento con Elsa, dicendosi pentito e innamoratissimo di Vanessa. Il fitness trainer è determinato ad impedire che la fidanzata scopra il suo passo falso, ma Elsa cerca costantemente la sua vicinanza ed inizia a flirtare con lui in pubblico…

Cornelia rimane sconvolta nell’apprendere che Robert e Ariane hanno una relazione. Poiché la Kalenberg teme l’ostilità dei Saalfeld e dei colleghi, il neo-compagno promette di starle accanto anche in pubblico. Nel frattempo, Cornelia inizia a ripensare alle parole di Erik, che mesi prima le aveva rivelato come Ariane volesse usare Robert per impadronirsi del Fürstenhof…

Vanessa torna prima del previsto dal suo ritiro per riappacificarsi con Max. Per venire incontro a quest’ultimo, la ragazza si dice pronta a mettere da parte per qualche anno il suo desiderio di avere figli.

André perde un salame costoso in cucina. Sospettando che il ladro faccia parte della squadra, pone un ultimatum per la ricomparsa del prezioso alimento. Purtroppo, però, il suo gesto non ha gli effetti sperati e così lo chef inizia a lanciare sospetti a caso…

Cornelius resta spiazzato dal bacio di Selina, che lei liquida subito come un impulso spontaneo. Maja e Constanze hanno opinioni diverse su cosa consigliare alla madre, dato che mesi prima Cornelius aveva già lottato invano per lei. Quando finalmente si avvicina il momento della partenza dell’ex marito, Selina lo cerca ancora una volta e gli fa una confessione importante….

Max confessa a Gerry il suo passo falso e tra i due fratelli scoppia un’accesa discussione: Gerry ritiene infatti che Vanessa debba sapere subito la verità, mentre Max non ne vuole ovviamente sapere.