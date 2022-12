Tempesta d’amore: Josie scopre che Erik è suo padre! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti cruciali della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane della soap la nuova protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf) scoprirà infatti la verità sulle sue origini. E da quel momento la sua vita cambierà per sempre… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Josie

Con la storia d’amore di Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) ormai giunta alle battute finali, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i riflettori saranno tutti per la nuova coppia protagonista: quella formata da Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee!

Come sappiamo, quest’ultima è giunta al Fürstenhof qualche settimana fa nella speranza di poter iniziare un tirocinio con il suo idolo: André Konopka (Joachim Lätsch). Un sogno che si è realizzato! Nonostante qualche incidente di percorso, la ragazza è stata infatti assunta in hotel come aiuto-cuoco e può dunque dedicarsi alla sua grande passione: la cucina. Una passione che ha radici lontane…

Josie ha infatti ereditato l’amore per i fornelli dalla nonna, a cui è legatissima. Fu infatti quest’ultima a crescerla, in quanto la madre della Klee – Yvonne (Tanja Lanäus) – non ebbe mai molto tempo da dedicare alla figlia. E il padre?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre di essere figlia di Erik

Quando rimase incinta, Yvonne preferì crescere la bambina da sola e non parlò della gravidanza all’uomo con cui concepì la figlia. Di conseguenza, Josie non ha mai conosciuto il suo genitore biologico, di cui le resta solo una foto. Foto che è andata tra l’altro perduta…

Ebbene, nei prossimi giorni la giovane Klee ritroverà casualmente la foto in questione e la mostrerà a Shirin (Merve Cakir): sarà in questa occasione che le due ragazze si renderanno conto che l’uomo ritratto assomiglia in modo impressionante a Erik!

Per Josie si tratterà di un vero e proprio shock: se da una parte sarà felice di sapere finalmente chi è l’uomo che l’ha messa al mondo, dall’altra resterà sconvolta nell’apprendere che si tratta proprio della persona che più le ha reso la vita difficile da quando è arrivata a Bichlheim.

Questa scoperta segnerà l’inizio della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, un’annata in cui il rapporto tra Erik e Josie sarà tra i temi centrali e ci regalerà grandissime emozioni. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi italiani di Sturm der Liebe!