Trama puntata di Terra amara di sabato 10 dicembre 2022

La puntata inizia alle 16.10 – Demir se la prende con Hunkar, che ha creduto che lui potesse essere l'assassino di Sait; arrabbiato, lascia la villa e va a stare in albergo con Zuleyha, Adnan e Nimet. Gaffur cerca di approfittare della lontananza di Demir dalla tenuta. Anche Yilmaz discute con Fekeli per aver dimostrato l'innocenza di Demir riguardo la morte di Sait. Yilmaz pensa che un uomo cattivo come Demir meriti comunque di stare in galera.