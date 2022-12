Terra amara: Demir vuole andarsene con Zuleyha, ma Hunkar… | Anticipazioni 13 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di martedì 13 dicembre 2022

Demir e Cengaver fanno un po’ di ironia riguardo al senso di giustizia di Yilmaz, il quale intanto chiede scusa a Mujgan per il suo comportamento inappropriato. Nel frattempo si diffondono parecchie voci sugli incontri fra i due e di conseguenza Zuleyha viene punzecchiata da Nihal. Demir comunica a Zuleyha che ha intenzione di far erigere una villa, dove loro andranno a vivere lasciando in via definitiva la tenuta; Hunkar però spera che i due possano tornare.. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.