Trama puntata di Terra amara di mercoledì 7 dicembre 2022

Hunkar ha un colloquio con il nuovo procuratore, sperando di far scarcerare Demir. Il procuratore non ne vuol sapere e le nega la possibilità. A quel punto la donna deve organizzare un “piano b” con l’avvocato Hayati e così promette in regalo a Gaffur e Saniye un terreno molto ambito a Karacali se l’uomo si autoaccuserà al posto di Demir. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.