Terra amara: Gaffur accetterà la proposta di Hunkar? | Anticipazioni 8 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di giovedì 8 dicembre 2022

Yilmaz e Fekeli decidono di ospitare Mujgan a cena. Yilmaz è molto preso dalla dottoressa e Fekeli se ne accorge. Nel frattempo, Demir sta molto male in prigione e non riesce a darsi pace. Hunkar propone a Gaffur di essere lui ad addossarsi la colpa, così il figlio potrà essere scagionato. L’accordo prevede che Gaffur rimanga in carcere per due anni, con una ricompensa molto alta come contropartita. Saniye consiglia a Gaffur di accettare subito! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.