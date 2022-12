Terra amara: Gaffur accetta di andare in carcere ma poi… | Anticipazioni 9 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di venerdì 9 dicembre 2022

Gaffur, nonostante non intenda rimanere in carcere per due anni, per amore di Saniye finisce per accettare l’inquietante proposta di Hunkar. Tuttavia Demir non vuole risultare un codardo e si infuria all’idea di far andare Gaffur in galera al posto suo. E così il sogno di Saniye di diventare ricca non avrà seguito. Appena uscito di prigione grazie a Fekeli, Demir ha poi un litigio con sua madre e decide di andar via da casa. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.