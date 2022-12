Terra amara, anticipazioni dal 12 al 17 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 12 a sabato 17 dicembre 2022

Yilmaz e Mujgan continuano la loro conoscenza e cercano di capire quali sono state le loro esperienze passate per non ferirsi a vicenda. Yilmaz, grazie alle parole di Mujgan e al giuramento di Ippocrate di lei, impara “una lezione di vita”. Chiede scusa a Fekeli perché ha capito il suo gesto e poi, a sorpresa, difende Demir dalle chiacchiere che alcuni imprenditori stanno facendo alla riunione della camera dell’industria.

Demir e Cengaver ironizzano sul senso di giustizia di Yilmaz, che si scusa con Mujgan per il suo comportamento violento. Intanto proliferano le voci sugli incontri fra i due. Ne fa le spese Zuleyha, punzecchiata da Nihal. Demir annuncia a Zuleyha che intende costruire una villa, dove andranno a vivere, lasciando per sempre la tenuta; cosa che Hunkar tenta in tutti modi di nascondere, nella speranza che i due possano tornare.

Spoiler Terra amara: Gaffur accetta la proposta di Hunkar ma poi…

Gaffur trama alle spalle di Hunkar, per ottenerne, in assenza di Demir, la gestione della tenuta. E Gulten, sorpresa dalla stessa Hunkar ad aiutare Saniye in cucina, viene cacciata in malo modo e sostituita da Seher. Demir e Cengaver pregustano la nascita di un loro polo industriale destinato a surclassare quello di Yilmaz.

Nonostante le insistenze della madre, Demir è intenzionato a non tornare alla tenuta. Hunkar allora prende le redini della situazione e Gaffur rimpiange la presenza di Demir per il troppo lavoro. Intanto, Zuleyha assiste alla scena di Yilmaz che prende a pugni un uomo per difendere l’onore di Mujgan. A questo proposito, Fekeli consiglia a Yilmaz di rendere la cosa ufficiale, onde evitare che le malelingue parlino della loro relazione.

Alla villa scompare Azize e, mentre tutti la cercano, Gaffur chiama Demir e gli chiede di tornare per aiutarli nella ricerca. Azize viene trovata da Fekeli, il quale scopre che Hunkar non voleva sposare Adnan perché in realtà era innamorata di lui.

Azize si allontana da sola da casa e incontra Fekeli. Quando i due cominciano a parlare, Azize rivela a Fekeli, che non riconosce, che la figlia Hunkar era innamorata di lui e che il padre, una volta saputa la cosa, l'ha punita severamente. Intanto nella villa sono tutti preoccupati per la sparizione della nonna, ma di lì a poco Fekeli la riporta a casa sana e salva. Nel frattempo Demir comincia a dubitare della sua scelta di costruire una villa solo per la sua famiglia e vuole tornare alla tenuta con la madre e la nonna.