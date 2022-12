Terra amara, anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022

Ricatti, antichi amori e salvataggi nella nuova settimana della soap turca più amata del momento… ma anche un’amicizia che sembra finita! Sarà davvero così? Ecco le trame!

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 19 a sabato 24 dicembre 2022

Yilmaz ha un appuntamento a cena con Mujgan, che però non si presenta perché viene ingannata da due uomini che le chiedono di aiutarli con un parto. In realtà i due la portano alle cave dove hanno nascosto il loro amico, ferito poco prima da un colpo di pistola.

Nonostante la caduta da cavallo, Hunkar non ha riportato gravi danni, ma tutti si preoccupano per lei. Fekeli si precipita a casa Yaman per andare a trovarla, ma una brutta notizia lo obbliga ad andare via. Mujgan è stata rapita dalla famiglia Yoncaci ed è in pericolo. Yilmaz, con un intervento tempestivo, la salva e la ospita a casa per la notte. Il giorno dopo, si fa avanti e le chiede di sposarlo, ma lei, pur amandolo, rifiuta la proposta. Anche Fekeli apre il suo cuore a Hunkar e le promette di nuovo che non si vendicherà.

Demir soffre perché la madre ha alzato un muro nei suoi confronti e decide di tornare alla villa con Zuleyha e Adnan. Gaffur è entusiasta per il loro ritorno, ma Hunkar non accetta di buon grado la sorpresa e caccia suo figlio, dopo avergli spiegato tutto quello che negli anni lei ha fatto per lui. Sarà Azize a sciogliere la rabbia e l’orgoglio della famiglia.

Mujgan racconta i dettagli del suo rapimento ai colleghi e a Sabahattin. Yilmaz è preoccupato perché Mujgan è titubante rispetto alla proposta di matrimonio. Nihal è agitata per i debiti di Cengaver e non crede nella buona riuscita degli affari che il marito ha in ballo insieme a Demir. Nel frattempo, la donna riceve la visita del fratello Levent, che le chiede un prestito. La donna, allora, si rivolge a Zuleyha, che non può fare niente per aiutare l’amica.

Spoiler Terra amara: Nihal ricatta Zuleyha

Nihal rivela a Zuleyha di essere a conoscenza della sua storia con Yilmaz e la cosa suona come un ricatto. A questo punto Zuleyha va su tutte le furie e non si fida più dell’amica. Nel mentre, Yilmaz ha deciso di rivelare il suo passato a Mujgan ma, poco prima che gli confessi la verità, si presenta il padre della donna che accusa Yilmaz di essere un assassino. Mujgan prende le sue difese, dichiarando al padre e a tutti i presenti che lei sposerà Yilmaz.

Behzat disconosce Mujgan quando lei afferma di voler sposare Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare Behzat, ma senza successo. Zuleyha conferma di essere ancora innamorata di Yilmaz e dice al marito che il figlio non è suo. Demir minaccia di uccidere lei, il bambino e Yilmaz, se dovesse scoprire che la moglie sta dicendo la verità. Yilmaz chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera a Behzat. Gulten nega, ma Yilmaz non le crede. Interviene Sermin, che sembra credere alla ragazza. Naime arriva in città, sviene e viene portata in pronto soccorso, dove finisce per parlare di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Yilmaz lo scopre e cerca di spiegarsi con la fidanzata, ma lei è disperata e non vuole sentire ragioni: il loro rapporto sembra finito.

Alla posa della prima pietra della grande azienda agricola casearia di Demir e Cengaver, viene invitato anche il Ministro. Durante la cerimonia Demir sente parlare due uomini del fatto che Zuleyha era la fidanzata di Yilmaz. Pensando che l’unico che avesse potuto rivelare il segreto fosse Cengaver, si avvicina a lui e lo prende a pugni. L’amicizia e la società tra i due sono finite.

In un faccia a faccia con Cengaver, Demir pensa che possa essere stata Nihal a rivelare il segreto, ma la donna giura di non aver raccontato niente a nessuno. Dopo che Yilmaz racconta a Sabahattin della lettera ricevuta dal padre di Mujgan, in cui viene rivelato il suo passato, Sabahattin va da Sermin e Gulten per chiedere se avessero scritto loro quella lettera.