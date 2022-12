Terra amara, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022

Anche Terra amara, così come tutte le altre soap di Canale 5, salterà il giorno di Santo Stefano. La settimana tra Natale e Capodanno inizierà dunque martedì 27 dicembre, vediamo le trame.

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da martedì 27 a sabato 31 dicembre 2022

Demir è in carcere, ma Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente. Questa ricerca la conduce a un’altra verità che il tempo aveva nascosto. Il chiacchiericcio riguardo all’arresto di Demir si diffonde in fretta, ma la famiglia cerca di metterlo a tacere. L’esperienza del rivale in amore riporta alla mente di Yilmaz il ricordo del suo arresto, insieme a tante considerazioni che condivide con Fekeli.

Spoiler Terra amara: Nihal ricatta Zuleyha

Demir è ancora in carcere e nella sua assenza Gaffur intravede un’opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota per correre a parlare con l’unica persona fidata, il dottor Sabahattin. La sua improvvisa scomparsa dà luogo a uno spiacevole equivoco e la porta ad assistere a un quadretto familiare che le spezza il cuore…

Per mettere fine alle voci su Yilmaz e Zuleyha, Demir rilascia un’intervista in cui racconta, insieme alla moglie, di come è nato il loro grande amore. Zuleyha fa la sua parte, come richiestole, ma non le viene riportato Adnan, così lei diventa sempre più insofferente nei confronti del marito e della suocera. Intanto, Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito a Zuleyha e che l’aveva minacciata di raccontare in giro tutta la verità; amareggiato, avvisa la moglie di volere il divorzio.

Fekeli lavora con gli avvocati per far uscire di prigione Yilmaz, il quale non ha notizie di Mujgan. Lei, dopo aver aspettato invano di veder ricambiato il suo amore, prende in considerazione il consiglio dell’amica Figen di trasferirsi in America.

Trame Terra amara: Yilmaz esce di prigione

Yilmaz esce di prigione e viene accolto a braccia aperte dal padrino, Fekeli, che lo porta a casa. Appena arrivati, Yilmaz scopre che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman, che ha fatto pubblicare sul giornale una serie di menzogne sul suo conto. Yilmaz perde la pazienza e si dirige subito alla villa, dove sfiderà apertamente Demir. Si scopre infatti che Yilmaz ha comprato la casa di Sermin. Demir, su tutte le furie, estrae la pistola e spara a Yilmaz, il quale verrà salvato da Gulten, che si lancerà sulla linea di fuoco. Demir e Yilmaz terminano momentaneamente le ostilità e la portano al pronto soccorso. Hunkar e Fekeli si mettono d’accordo per cercare un modo per mettere fine all’odio tra i loro figli e per impedire che ci siano altri spargimenti di sangue.

Yilmaz cerca un chiarimento con Mujgan, che non avviene. La donna, in procinto di trasferirsi, rinuncia al suo proposito, quando si accorge che questo viene imputato ai pettegolezzi che circolano su di lei. Hunkar e Demir, decisi a recuperare la villa che Sermin ha venduto a Yilmaz, convocano Sermin, che reagisce sprezzante. Si scopre così che Hunkar non ha le foto con cui ricattava Sermin. E mentre Gaffur spera che, a titolo di risarcimento per il ferimento di Gulten, Demir gli conceda un appezzamento di terra, Cengaver ottiene una settimana di proroga al pignoramento dei propri beni. Fekeli e Hunkar convincono Yilmaz e Demir a incontrarsi per risolvere pacificamente i loro conflitti; in ballo, la villa, che Yilmaz è disposto a restituire gratuitamente a Demir, ad una condizione. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.