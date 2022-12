Terra Amara: arriva Ercüment Akman, il cugino di… | Anticipazioni

Un nuovo personaggio sarà destinato a catalizzare su di sé l’attenzione nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. All’improvviso, si presenterà infatti ad Adana il giovane e intraprendente Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) in quanto figlio della sorella, e dunque cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). L’arrivo del ragazzo farà però storcere il naso alla zia…

Terra Amara, spoiler: Ercüment si presenta dai Yaman

Ercüment arriverà all’improvviso alla tenuta e verrà accolto col sorriso non solo da Demir ma persino da Saniye Taşkın (Selin Yeninci), che parlerà a Fadik (Polen Emre) di un periodo precedente trascorso dall’uomo a casa dei Yaman.

In ogni caso, Ercüment saluterà calorosamente anche Hünkar e darà un forte abbraccio alla nonna Azize (Serpil Tamur), che inaspettatamente si ricorderà di lui nonostante la demenza senile. Tuttavia, anche se si sforzerà di sorridergli, sarà abbastanza chiaro che Hünkar non è contenta della presenza di Ercüment.

Terra Amara, spoiler: Hünkar invita Demir a non dare retta a Ercüment

Ma a cosa sarà dovuto tutto l’astio di Hünkar? Dopo i dovuti convenevoli, Hünkar cercherà un pretesto per restare da sola con Demir e gli ricorderà che non deve affatto fidarsi di Ercüment, visto che in passato li ha messi in difficoltà chiedendo loro dei soldi che ha puntualmente sperperato incurante delle conseguenze.

Da un lato Demir dirà alla madre che non deve affatto preoccuparsi perché sa benissimo di che pasta è fatto il cugino e non si lascerà più intortare dai suoi discorsi; dall’altro sarà evidente che Ercüment non è arrivato ad Adana semplicemente per visitare i parenti. Ma quali saranno le sue intenzioni?

Terra Amara, spoiler: Ercüment e la “passione” per le donne

Al momento possiamo anticiparvi che Ercüment darà sfoggio fin da subito del suo lato di dongiovanni e non smetterà di avvicinarsi alle domestiche col suo modo di fare seducente e sfrontato. Oltre a posare gli occhi su Fadik, che sembrerà decisamente affascinata da lui, il nuovo personaggio non potrà fare a meno di interessarsi alla dolce e timida Gülten Taşkın (Selin Genç), che manterrà ovviamente le dovute distanze con il “signorino”.

L’atteggiamento dell’uomo, inizialmente giocoso e divertente, farà presto spazio ad una trama decisamente più tensiva ed il colpo di scena non tarderà ad arrivare… purtroppo! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.