Terra Amara: Şermin, chi la fa… l’aspetti! | Anticipazioni

La guerra che vede contrapposta la “capricciosa” Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) alla zia Hünkar (Vahide Perçin) e al cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış) si arricchirà di un ulteriore colpo di scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna verrà infatti messa alle strette dai parenti e non saprà come uscire da un problema che lei stessa avrà creato…

Terra Amara, news: Şermin denuncia Demir

La faccenda comincerà a delinearsi quando Demir scoprirà che è stata proprio la cugina a denunciarlo alla guardia civile in seguito ad una sparatoria in cui avrà ferito alla schiena il “nemico” Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Nonostante i loro rapporti piuttosto tesi, lo stesso Demir resterà particolarmente scosso dall’ultima azione di Şermin e penserà di affrontarla, in virtù del fatto che, a causa del suo intervento, ha rischiato addirittura di essere arrestato.

Nel litigio piuttosto acceso che si verrà a creare, Demir sembrerà addirittura sul punto di voler uccidere la parente con le sue stesse mani, ma fortunatamente l’intervento di Hünkar eviterà che avvenga il peggio. Tuttavia, la zia non mancherà di sottolineare a Şermin che per l’ennesima volta ha tradito la sua famiglia e le riporterà alla mente tutti i prestiti che le hanno fatto, nel corso degli anni, affinché la figlia Betül potesse continuare a pagare la retta universitaria per studiare alla Sorbona di Parigi. Un dialogo che farà da apripista alla vendetta di Demir e della madre…

Terra Amara, spoiler: ingiunzione di pagamento per Şermin

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, qualche giorno dopo a tale avvenimento, Şermin riceverà un atto legale da parte di Demir e Hünkar. In pratica, i due le chiederanno di restituirle in un lasso di tempo brevissimo circa 700.000 lire turche, ossia il totale dei prestiti che le hanno fatto nei vari anni. Una richiesta che farà perdere letteralmente il lume della ragione alla Yaman, dato che per affrontare la zia si armerà di accetta (con la quale romperà la porta che divide la sua mansione da quella dei due parenti).

In ogni caso, Hünkar non si lascerà intimidire dalla “nipote armata” e continuerà a mantenere il punto, precisando che lei e il figlio le stanno semplicemente chiedendo ciò che, in fondo, avrebbe dovuto loro restituire prima o poi. Tali parole faranno sprofondare Şermin nell’agitazione più totale, dato che si troverà costretta a chiedere nuovamente l’aiuto di Yilmaz.

Terra Amara, trame: Şermin chiede aiuto a Yilmaz

Nel momento in cui il marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) le farà presente che può soltanto regalarle la sua macchina affinché possa rivenderla e farsi almeno un piccolo gruzzoletto da ridere ai familiari, Şermin si rivolgerà a Yilmaz, che le prometterà sia di sguinzagliare i suoi avvocati per capire se l’ingiunzione di Hünkar e Demir possa essere bloccata e sia di destinare una borsa di studio alla figlia Betül per permetterle di terminare l’ultimo anno di studi.

Insomma, Şermin potrà tirare – almeno per ora – un respiro di sollievo, ma la strada per evitare ulteriori guai sarà ancora in salita… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.