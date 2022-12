Terra amara: Azize sana e salva, ma Demir ha dei dubbi su… | Anticipazioni 17 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di sabato 17 dicembre 2022 (ore 16,10)

Azize è uscita di casa e si imbatte in Fekeli. I due iniziano a parlare e Azize – che non ha riconosciuto Fekeli – gli rivela che la figlia Hunkar era innamorata di lui e che il padre, una volta appresa la cosa, l’ha punita con estrema severità. Nel frattempo tutti sono in ansia per la strana scomparsa della nonna, ma fortunatamente Fekeli la riporta a casa viva e vegeta. Demir inizia a nutrire dei dubbi sulla sua scelta di costruire una villa solo per la sua famiglia e intende tornare alla tenuta con la madre e la nonna. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.