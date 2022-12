Terra amara: Demir in galera, ma Hunkar non si arrenderà | Anticipazioni 27 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di martedì 27 dicembre 2022

Demir è in galera, ma Hunkar non si arrende: cerca di farlo uscire dal carcere ma al tempo stesso svolge anche delle indagini per capire se il figlio sia davvero innocente, arrivando anche a un’altra verità che il tempo aveva nascosto. Il “gossip” sull’arresto di Demir diventa intanto di dominio pubblico, ma la famiglia cerca di insabbiarlo. L’esperienza di Demir fa ricordare a Yilmaz il suo arresto, insieme a tante considerazioni che condivide con Fekeli. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.