Un Altro Domani: Alicia, colpo di scena alla veglia funebre! | Anticipazioni

L’apparente suicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo) sarà uno degli argomenti forti delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Tuttavia, i telespettatori dovranno prepararsi perché la veglia funebre in onore della ragazza, allestita da Patricia Godoy (Silvia Acosta) nella casa che condivide con Francisco Villanueva (Sebastian Haro), verrà contraddistinta da un clamoroso colpo di scena…

Un Altro Domani, news: Ines trova il corpo di Alicia

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza nei nostri post, la storyline partirà nel momento in cui Angel Godoy (Ivan Lapadula), stanco dei continui colpi di testa dell’ossessiva Alicia, farà presente all’amante Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che bisogna fare qualcosa per mettere la ragazza completamente fuori gioco affinché non continui a minacciare di rivelare a Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) la loro tresca clandestina.

In ogni caso, proprio in seguito a tale dialogo, Ines ritroverà Alicia nella sua libreria, ormai priva di vita. Ovviamente, tutto lascerà pensare ad un suicidio, tant’è che Angel suggerirà alla Acevedo di contattare gli inquirenti in completa autonomia, sottolineando che se lo faranno insieme Ventura potrebbe iniziare a nutrire dei sospetti sulla natura del loro rapporto. La donna prenderà alla lettera tali parole, chiedendo poi aiuto al marito Ventura ed escludendo del tutto Angel dalla cosa…

Un Altro Domani, trame: la madre di Alicia non crede all’ipotesi del suicidio

Occhio perciò ai successivi risvolti della storia: mentre Angel e Ines si struggeranno di dolore perché in cuor loro sapranno di essere la causa della follia di Alicia e del suo successivo suicidio, la madre della ragazza non riterrà possibile che la figlia abbia scelto deliberatamente di farla finita e non mancherà di sottolinearlo sia a Linda (Esperanza Guardado) e sia ad altri abitanti di Rio Muni.

Una rimostranza, quella della signora, che verrà sottovalutata da Patricia, certa del fatto che la signora Utanares stia semplicemente facendo fatica ad accettare l’idea che Alicia, pur essendo felice al fianco del “promesso sposo” Angel, avesse altre problematiche delle quali non aveva parlato con nessuno. Forte di questa idea, la Godoy andrà quindi avanti con i preparativi della veglia funebre, ma la sorpresa sarà dietro l’angolo…

Un Altro Domani, spoiler: le autorità interrompono la veglia funebre di Alicia

Eh sì: possiamo anticiparvi che, mentre tutti gli abitanti di Rio Muni saranno al capezzale della povera scomparsa, si presenteranno a casa dei Villanueva alcuni uomini della guardia coloniale, che interromperanno la cerimonia per portare via il feretro di Alicia. A quel punto, sarà chiaro che le autorità staranno vagliando altre ipotesi oltre a quella secondo la quale la giovane si sarebbe tolta la vita. Staranno prendendo una cantonata oppure avranno ragione?