Un altro domani, trama puntata del 23 dicembre 2022 | Anticipazioni

Anticipazioni puntata di Un altro domani di venerdì 23 dicembre 2022

Nel presente, Julia e Sergio devono affrontare un grosso carico di lavoro e riflettono sui cambiamenti che bisogna fare per rimettere in sesto l’azienda. Tuttavia i continui paragoni di Julia tra Elena Prieto e Sergio mettono quest’ultimo in difficoltà, nonostante Elena non faccia più parte della squadra.

Olga chiede al figlio Erik di rientrare a casa con lei, ma lui non accetta. Intanto, proprio l’arrivo di Olga sembra produrre conseguenze maggiori di quelle che Tirso potesse immaginare.

Nel passato, Ines continua ad essere certa che qualcuno voglia avvelenarla, ma non c’è nessuno che appaia disposto a crederle…