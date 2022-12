Un Altro Domani: Alicia muore, si è davvero tolta la vita? | Anticipazioni

Una tragica e inaspettata uscita di scena caratterizzerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La psicopatica Alicia Utanares (Elena Gallardo) sembrerà infatti togliersi la vita nel corso dell’episodio 130 della telenovela, ma la sua “fine” verrà avvolta dal più completo mistero…

Un Altro Domani, news: Alicia e il rapporto sempre più teso con Angel

Cominciamo col dire che la faccenda si inasprirà quando Angel sarà in procinto di fare l’esame nella speranza di passarlo e diventare un diplomatico. Dato che proprio in quella giornata Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) gli avrà fissato un importante impegno di lavoro, Angel Godoy (Ivan Lapadula) deciderà di utilizzare il suo ascendente che ha nei confronti di Alicia per convincerla a posticipare l’impegno lavorativo.

Per riuscire nel suo intento, Angel accetterà una condizione ben specifica di Alicia, ossia quella di regalarle un anello per fingere di stare per sposarsi. Si tratta di un compromesso che non piacerà affatto a Ines Acevedo (Barbara Oteiza), convinta fermamente che la Utanares stia utilizzando il suo ennesimo stratagemma per provocare dei problemi a lei e al suo giovane amante. Una situazione piuttosto complicata, che sarà ovviamente destinata a peggiorare…

Un Altro Domani, trame: Angel strattona Alicia!

Eh sì: nel momento in cui scoprirà che Alicia non ha mosso un dito per spostare l’appuntamento come invece gli aveva promesso, Angel se la prenderà con lei e si renderà protagonista di un acceso scontro, arrivando addirittura a strattonarla non appena la giovane lo accuserà apertamente di stare facendo di tutto per rimpiazzare Ventura.

A quel punto Alicia rimprovererà Angel, sostenendo che dovrebbe ringraziarla perché è per lei se il suo “piano di sostituzione di Ventura” sta andando avanti. Ma il culmine verrà raggiunto nell’istante in cui il Godoy griderà in malo modo contro la Utanares, facendola scappare in lacrime e a gambe levate. La situazione, sempre più disperata, porterà quindi Angel e Ines a decidere che devono liberarsi quanto prima del problema rappresentato da Alicia…

Un Altro Domani, spoiler: la morte di Alicia

Tuttavia, i due amanti non faranno in tempo a reagire, visto che qualche ora dopo Ines troverà Alicia, ormai morta, in libreria dopo essersi tolta apparentemente la vita. Tra le altre cose, la Acevedo troverà un biglietto nel quale la Utanares sosterrà di averla fatta finita perché non riesce più a stare lontana dall’amore, dando di fatto la colpa ad Angel del suo gesto.

A ritrovare Ines in lacrime con accanto il corpo di Alicia sarà Angel, il quale non ricorderà nulla della sera precedente perché avrà bevuto più del dovuto. Tuttavia, Ines e Angel decideranno di nascondere il bigliettino scritto da Alicia e, come se non bastasse, il Godoy scapperà prima che la donna chiami la guardia civile per evitare che gli inquirenti gli chiedano perché si trovava in libreria in quell’orario insieme alla Acevedo.

Una serie di errori, dettati dalla paura di portare alla luce la loro tresca, che potrebbe costare cara ai due amanti. Anche perché non è affatto detto che la povera Alicia si sia tolta la vita, nonostante i vari indizi…