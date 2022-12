Un Altro Domani anticipazioni: Carmen scopre che Enoa è incinta!

Per quanto tempo Carmen Villanueva (Amparo Pinero) ignorerà che il suo “amato” Kiros Nsue (Ivan Mendez) vuole sposare la domestica Enoa (Edith Martinez Val) perché è incinta? In realtà, la nostra protagonista scoprirà la verità già nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani e lo shock sarà profondo…

Un Altro Domani, news: il matrimonio tra Kiros ed Enoa

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nei nostri post precedenti dedicati a questa storyline, Enoa confesserà a Kiros di essere in attesa di un figlio da un uomo bianco, motivo per il quale temerà di venire ripudiata dal padre e da tutti i suoi familiari. Anche se la donna non gli farà il nome del padre del bambino, l’operaio africano non se la sentirà di lasciare l’amica da sola ad affrontare la brutta situazione, tant’è che le proporrà con successo di sposarlo entro due settimane per nascondere ad ogni costo lo scandalo.

Appena Enoa comunicherà a Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta) che sta per diventare la moglie di Kiros, Carmen sarà decisamente confusa, visto che stava organizzando la sua fuga dalla Guinea con il ragazzo, e si sentirà presa completamente presa in giro. Ragione che la spingerà a confessare ad Enoa che lei e Kiros hanno una relazione da diverso tempo…

Un Altro Domani, trame: Enoa dice qualcosa di troppo a Patricia…

Dato che ignorava completamente il legame che aveva con la signorina, Enoa affronterà Kiros e gli proporrà di sospendere il loro matrimonio. Tuttavia, il ragazzo vorrà andare avanti coi preparativi dello stesso e rassicurerà la domestica dicendole che parlerà con Carmen per farle comprendere meglio tutta la situazione venutasi a creare.

Nonostante i buoni propositi, Kiros non riuscirà però a parlare con Carmen, visto che Mabalè (Borè Buika) farà il possibile per impedirglielo, certo del fatto che le nozze con Enoa siano l’unico modo per allontanarlo definitivamente dalla Villanueva e non fargli correre alcun pericolo qualora la loro tresca venisse alla luce.

In ogni caso la trama, già abbastanza complicata, si arricchirà presto di un altro particolare. Tutto partirà quando Enoa vorrà eseguire un “procedimento africano” per accertare meglio lo stato della sua gravidanza. Per farlo, avrà quindi bisogno di alcuni oggetti che finiranno nelle mani di Patricia, la quale non esiterà ad accusarla di stare per praticare un sortilegio. Completamente con le spalle al muro, poiché la dark lady minaccerà di licenziarla, Enoa confesserà così a Patricia di essere incinta…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen scopre che Enoa è incinta!

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Occhio alla successiva azione di Patricia: nel corso di una merenda organizzata per augurare ogni bene agli sposini, organizzata dalla riluttante Carmen per volere di Francisco, la Godoy porterà un regalo per Kiros e Enoa. Quest’ultima, appena aprirà il pacchetto, si ritroverà tra le mani un indumento per neonato, con Patricia che comunicherà sia alla figliastra e sia al suo compagno che presto la loro domestica darà alla luce il suo primo figlio.

Una notizia che gelerà Carmen, poiché quest’ultima crederà che il padre sia Kiros! Insomma, anche stavolta la cattivona della telenovela procurerà un grosso problema alla nostra protagonista, che riunirà erroneamente tutti i tasselli del puzzle e fraintenderà il motivo per il quale Kiros vuole sposare il prima possibile Enoa…