Un altro domani, anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2023

Si preannuncia una settimana corta per Un altro domani, che – come tutte le altre soap di Canale 5 – non andrà in onda il giorno della Befana. Ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023

Ribero si scusa con Maria per averla trattata ingiustamente e le confessa il suo malessere riguardo la rottura con Cloe. Dopo che Elena ha scelto di non tornare a lavorare in bottega, Julia ha bisogno di sostituirla e valuta la possibilità di assumere Olga, ma ha dei dubbi su di lei e li confessa a Sergio, che le propone di sottoporla a una prova.

Maria chiede a Julia un consiglio, perché vuole parlare a sua madre della sua identità di genere, ma ha paura che la sua reazione non sia quella sperata e teme di farla soffrire.

A Rio Muni, Carmen accetta la proposta di Kiros di fidanzarsi di nuovo con Victor per sviare i sospetti di Patricia, anche se i due innamorati vorrebbero iniziare una nuova vita insieme.

Anticipazioni Un altro domani: arriva Lian

Carmen e Kiros, sebbene innamorati e desiderosi di iniziare una nuova vita insieme, sono consapevoli che per farlo dovranno tenere gli occhi ben aperti e avere pazienza, per evitare gli errori commessi in passato. Nel frattempo, Patricia non vede di buon occhio Alicia e cerca di mettere in guardia Angel sulla ragazza.

Mabale mette in guardia Kiros riguardo la discrezione che deve mantenere quando è insieme a Carmen. Serralvo chiede aiuto a Patricia per riuscire a catturare Ventura. Ines vuole preparare una cena romantica per suo marito, per dimostrargli di essere di nuovo in piena salute e poter tornare così alla sua attività in libreria.

Julia, alla ricerca di una nuova assistente per la bottega, fa svolgere una prova a Olga con un mobile e lei la supera brillantemente, dimostrando che è in grado di fare di tutto.

Si scopre che Olga possiede anche una motocicletta, fatto che suscita la curiosità di Sergio e la gelosia di Julia. Maria è sul punto di confessare a sua madre Elena la verità, ma si blocca immaginandosi la sua reazione.

Olga confessa di pentirsi degli errori commessi in passato e Julia decide di darle una possibilità. Patricia convince Victor dei rinnovati sentimenti di Carmen nei suoi confronti. Ines torna alla sua attività in libreria. Julia è convinta che sua madre le nasconda qualcosa.

Alla bottega si presenta Lian, il braccio destro di Oscar, ma Diana la manda via in maniera estremamente scortese. Quando Julia le chiede spiegazioni sul suo gesto, sua madre le rivela finalmente la verità: Lian è la nuova compagna di Oscar, e lui e Diana stanno divorziando. Erik ha un confronto molto duro con Olga durante il quale le rinfaccia tutti i suoi sbagli.

A Rio Muni, Patricia comincia a tollerare sempre meno le bugie di Francisco. Intanto, Angel incontra segretamente Ines nella capanna dove le spiega di aver capito quanto sia pericolosa Alicia e si scusa per non averle creduto.

Julia apprende con sconcerto che i suoi genitori stanno divorziando, in quanto suo padre già vive con Lian da sei mesi. Oscar vorrebbe trovare una soluzione amichevole, ma Diana non è minimamente intenzionata a farlo.