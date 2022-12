Un posto al sole: Alice insiste, vuole farsi strada con Nunzio | Anticipazioni 27 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 27 dicembre 2022

Martedì 27 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una ragazza che non intende arrendersi e… un posto speciale!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) pensano al matrimonio e al futuro insieme, ma Alice (Fabiola Balestriere), già tornata a Napoli, non demorde e vuole farsi strada nella vita del giovane Cammarota. In ansia per Niko (Luca Turco), Renato (Marzio Honorato) si confida con Filippo (Michelangelo Tommaso) e in lui trova quelle risposte che forse non sa darsi. Intenzionata a far stare meglio Bianca (Sofia Piccirillo) dopo quanto successo ad Antonello, Giulia (Marina Tagliaferri) porta la nipotina in un luogo speciale ed entrambe faranno un incontro che si rivelerà altrettanto speciale…