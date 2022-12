Un posto al sole: Bice si innamora e Sasà non stana ancora Bufalotto. Ma occhio perché…

Come abbiamo iniziato a vedere nelle ultime puntate di Un posto al sole, a far da contraltare alle trame più drammatiche della soap è arrivata una irresistibile “inimicizia” tra Mariella (Antonella Prisco) e le sorelle Cirillo. Ma presto la Altieri si ritroverà invischiata in un’altra storia, altrettanto divertente, destinata a condurci fino a una verità che da mesi incuriosisce tutti!

La vigilessa infatti si interesserà alle vicende d’amore del suo amico Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti), anche perché riceverà una richiesta d’aiuto in tal senso dalla di lui sorella Bice (Lara Sansone): quest’ultima le chiederà “di far rinsavire suo fratello Sasà, che a suo parere si è cacciato in una nuova storia d’amore senza senso“.

Spoiler Upas: Bice Cerruti, folgorante colpo di fulmine

E così Mariella si lascerà coinvolgere ancora una volta dai drammi sentimentali del suo amico vigile, che continua intanto a frequentarsi con il suo “Bufalotto sensibile”, un uomo che ancora non ha nessuna intenzione di rivelare la sua identità. Ma sta per succedere dell’altro…

Eh sì: occhio a Bice che – a sentire le trame – avrà a giorni un “folgorante colpo di fulmine“. Cosa c’entra tutto ciò con suo fratello? Ebbene, è a questo punto che arriverà una svolta diabolica, capace far prendere a tutta la faccenda una “piega comedy” finora inimmaginabile. Ne parleremo prestissimo…