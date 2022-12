Un posto al sole: Silvia e Michele si baciano come ai vecchi tempi, ma poi? | Anticipazioni

Cena galeotta in arrivo a Un posto al sole, e ne succederanno delle belle! Occhio alle puntate in onda giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, perché pare proprio che i fan di una storica coppia saranno accontentati… almeno per un attimo!

Vi sono mancati Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) insieme? In tal caso, non perdete gli episodi su menzionati perché un insieme di circostanze porterà a una sorta di “ricordo dei vecchi tempi”. Tutto comincerà dall’intenzione della Graziani di organizzare una “cena di famiglia allargata” pre-natalizia con ospiti Michele, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati).

Spoiler Upas: Michele e Silvia soli a cena

Proprio nel momento in cui Nunzio (Vladimir Randazzo) avrà consegnato a domicilio la cena, l’imprevisto sarà però in agguato: Riccardo avrà necessità di trattenersi in ospedale per una sostituzione e a quel punto Rossella andrà da lui per non lasciarlo solo.

Insomma, Silvia e Michele si ritroveranno improvvisamente da soli e così, complice la camicia di lui da smacchiare, si creeranno le condizioni ideali affinché i due ex arrivino a… baciarsi!

Tutto a posto, dunque? Armonia ritrovata? Non è detto: Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) telefonerà a Silvia nel momento meno opportuno, spezzando l’incantesimo e interrompendo l’idillio. L’accaduto lascerà comunque una porta aperta verso una riconciliazione futura? Lo scopriremo presto…