Un posto al sole: Gabriele Rossi sarà Carlo Scarpati | Anticipazioni

È già da parecchie settimane che vi segnaliamo l’ingresso di Un posto al sole di Gabriele Rossi, attore molto popolare per aver girato in passato diverse fiction di successo. Visto lo spoiler, molti fan della soap partenopea di Rai 3 hanno pensato a quale personaggio avrebbe interpretato Gabriele. E ora lo sappiamo.

Si tratta di un agente delle Dogane e dei Monopoli, di nome Carlo Scarpati, che già da tempo si occupa di giocattoli contraffatti e che quindi sarà in grado di aiutare Damiano (Luigi Miele) nell’indagine che – a quanto abbiamo capito finora – coinvolge anche la fabbrica dove lavora Rosa (Daniela Ioia). E proprio quest’ultima, presto, riceverà una notizia non proprio piacevole…

Spoiler Upas: Damiano e Viola sempre più attratti l’uno dall’altra?

Quanto a Damiano, già con i nostri precedenti post vi abbiamo anticipato che il giovane inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Viola (Ilenia Lazzarin) e la sensazione è che la Bruni, dopo la crisi con Eugenio Nicotera (Paolo Romano), stia iniziando a legarsi non poco a colui che le è stato messo accanto come scorta.

Insomma, per quanto la stessa Viola avvertirà una certa difficoltà riguardo al fatto che Damiano non le dispiaccia, il destino sembra in qualche modo già segnato. Ci sarà prima o poi un riavvicinamento con Eugenio o le strade dei due si sono definitivamente separate? Lo sapremo nel 2023!