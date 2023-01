Beautiful: Eric a Donna, “mi accendo solo con te” | Anticipazioni 13 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 13 gennaio 2023

Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan) decidono di informare loro stessi Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sulla supposta relazione tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown). Per Steffy è tutta una messa in scena ed è incredula che il marito e Hope siano disposti anche solo a prendere in considerazione che la Carter possa essere sincera. Eric (John McCook) rivela a Donna (Jennifer Gareis) quanto accaduto con Quinn (Rena Sofer) e sottolinea che sembra “accendersi” solo con lei. Sheila ha un improbabile piano: se Finn e Hope diventassero una coppia, lei e Deacon avrebbero la strada spianata per far parte delle loro vite.