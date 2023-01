Beautiful: Quinn a Donna, “devi stare LONTANA!” | Anticipazioni 17 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 17 gennaio 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) è preoccupata per l’intenzione di Eric (John McCook) di essere onesto con Quinn (Rena Sofer) circa i momenti intimi vissuti con Donna (Jennifer Gareis): la Logan teme la possibile reazione della Fuller. Quinn affronta Donna, rivelandole di sapere tutto: è certa che la rivale creda lei sia stata una moglie terribile con Eric durante il suo problema, ma non è così. In modo molto aggressivo. Quinn avverte Donna di stare lontana da Eric.