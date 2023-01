Beautiful, anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Vediamo le trame delle puntate italiane di Beautiful della settimana a cavallo tra gennaio e febbraio. Ogni Logan avrà il suo dramma, a iniziare da Hope che vuole assolutamente riavere papà Deacon nella sua vita e per questo andrà diverse volte contro Ridge! Vediamo in dettaglio cosa succede…

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio 2023

Brooke cerca di convincere Hope che il suo voler far rientrare il padre nella sua vita non è una buona idea e anzi preoccupa lei e tutta la famiglia. Steffy ne parla con Ridge ed entrambi, preoccupati anche per i bambini, decidono di intervenire in qualche modo per farle cambiare idea.

Justin viene incaricato di controllare Deacon, che ha un passato di malfattore e che forse ha una relazione con Sheila. Hope sembra molto determinata nella sua decisione e ne parla con Liam, appena rientrato da un viaggio d’affari. Brooke teme che l’insistenza di Hope nel voler frequentare Deacon crei una frattura tra lei e Liam.

Liam cerca di convincere Hope dell’assurdità della sua idea, ma Hope è irremovibile. Finn, che è andato a pranzare da solo al Giardino essendo Steffy troppo impegnata, incontra casualmente Sheila e la bombarda di domande sul proprio padre biologico.

Finn è alla ricerca del suo padre biologico e incalza Sheila per avere informazioni a riguardo. Nonostante la riluttanza di Jack, la scoperta della verità sembra ormai ineluttabile.

Quinn si confronta con Carter e Brooke tesse le lodi di Donna a Eric perché la scelga come sua compagna di vita. Finn racconta a Steffy dell’incontro con Sheila.

Sheila sostiene di non conoscere l’identità del padre biologico di Finn. In ogni caso, Finn si sente fortunato ad avere degli splendidi genitori adottivi. Sheila spinge Jack a dire la verità a Li e a Finn. Eric e Quinn tentano di riavvicinarsi. Zende, innamoratissimo di Paris, chiede a Quinn di realizzare un anello fantastico per lei. Thomas, però, fa trasparire un po’ di gelosia verso la splendida coppia.

Mentre Finn si interroga con Steffy sull’opportunità di continuare a indagare sul proprio padre biologico, Jack confessa a Li di essere proprio lui il padre naturale di Finn. Li, sconvolta, sembra non essere disposta a perdonarlo. Jack, costretto da Li, è sul punto di rivelare a Finn di essere il suo padre naturale. Zende parla con Hope riguardo alla sua storia con Paris e le dice che vuole chiederle di andare a vivere con lui.