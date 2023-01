Beautiful: Finn ha delle curiosità sul padre biologico… | Trama 1° febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 1° 2023

Finn esprime curiosità sul proprio padre biologico. Steffy propone di assumere qualcuno per recuperare informazioni, ma non vuole che il marito si rivolga a Sheila. Jack Finnegan ringrazia Sheila per aver mantenuto il loro segreto. La Carter ha l’occasione di stare da sola con Finn quando lo incrocia a Il Giardino da solo. Brooke teme che la questione Deacon crei tensioni tra Liam e Hope e sottolinea che la figlia è adulta e non possono imporle divieti. Ridge la rassicura, ma è convinto che sia meglio che tutti loro lascino Deacon nel passato.