Beautiful: Hope a Brooke, “non mi ostacolare con Deacon” | Trama 23 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 23 gennaio 2023

Hope (Annika Noelle) pensa che Brooke (Katherine Kelly Lang) debba aver veramente amato Deacon (Sean Kanan), altrimenti non sarebbe nata lei. La figlia chiede alla Logan di non ostacolarla nell’avere un rapporto col padre. Deacon non vuole partecipare ai giochetti di Sheila (Kimberlin Brown), temendo di rischiare di perdere la sua chance con Hope. Sheila continua a vedere in Finn (Tanner Novlan) la sua ultima chance come madre, dato che gli altri figli non vogliono avere a che fare con lei.