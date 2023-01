Beautiful, Terra amara e Un altro domani si fermano per la Befana. Quando riprendono?

L’Epifania tutte le feste si porta via e, in senso televisivo, si porterà via anche le numerose variazioni di palinsesto a cui abbiamo assistito in questo periodo natalizio. Dalla prossima settimana, la programmazione di daytime di Canale 5 riprenderà dunque a essere quella “classica” e comprenderà anche Uomini e donne.

L’ultima giornata in cui la programmazione pomeridiana subirà variazioni è proprio quella della Befana (6 gennaio): non saranno in onda Beautiful, Terra amara e Un altro domani, sostituiti dalla replica del Concerto della Pace condotto da Federica Panicucci (a cui seguirà il film Return to Christmas Creek).

Quando riprenderanno le tre soap su menzionate? Rivedremo Beautiful e Terra amara già sabato 7 gennaio, mentre lunedì 9 tornerà in onda anche Un altro domani.

Nella giornata del 6 gennaio, infine, nulla cambia per quanto riguarda la messa in onda di Tempesta d’amore, Il paradiso delle signore e Un posto al sole (tutte regolarmente in onda).