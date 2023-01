Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio 2023 | Fiction Rai 1

Continua su Rai 1 la stagione numero 7 della fiction Che Dio ci aiuti, in questo post vediamo le anticipazioni dei prossimi due episodi, che saranno trasmessi giovedì 19 gennaio 2023 in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai.

Restare o partire? – A Suor Angela giunge una visita dal Vescovo e l’alto prelato arriva a mettere in discussione il suo operato. In seguito, per distrarsi, la nostra protagonista accompagna Emiliano a pedinare Sara, la quale sembra trovarsi nei guai. Suor Teresa scopre infine un segreto che si nasconde nel passato della sorella…

Progetti – Le novità che si stanno affermando nel Convento degli Angeli (in primis la partenza di Suor Angela) arrivano a mettere in crisi Azzurra, decisa a far tornare tutto com’era in precedenza. Ludovica, intanto, nutre sensi di colpa per il modo in cui si è comportata con Ettore. Cate è in cerca di un senso da dare alla sua vita.