Il paradiso delle signore 7: anche Veronica lavorerà al Paradiso? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, l’attività imprenditoriale di Ezio (Massimo Poggio) inizia a prendere forma: grazie all’aiuto economico della moglie Gloria (Lara Komar), l’uomo sta scegliendo i macchinari e la sede utili per iniziare la nuova grande impresa della famiglia Colombo. Ma da quanto tempo Ezio non lavora e non porta soldi a casa? È più di un mese ormai che lui è fuori dalla Palmieri e ora teme problemi economici per la famiglia se non inizierà quanto prima con il nuovo capitolo della sua vita. Cosa fare dunque?

È presto detto: vista la situazione, Veronica (Valentina Bartolo) deciderà presto di trovare un lavoro per contribuire alle spese familiari dal momento; l’impresa di Ezio potrebbe infatti comportare dei sacrifici per tutta la famiglia, ma sia Veronica che Gemma (Gaia Bavaro) si dichiareranno disposte a collaborare.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Veronica dà le dimissioni, ma poi…

Come farà però Veronica a trovare un lavoro in tempi brevi? Inizialmente la cosa non sarà affatto semplice, ma poi Gemma aguzzerà l’ingegno: a chi domandare aiuto se non a colui che darebbe lavoro anche alle formiche sul marciapiede davanti al Paradiso delle Signore? Stiamo parlando proprio di Vittorio (Alessandro Tersigni): pare proprio che Gemma chiederà al suo direttore di trovare un’occupazione alla madre proprio al grande magazzino più alla moda di Milano.

Dopo essere stata assunta al Paradiso, Veronica capirà però che Ezio non sarà contento della novità e, sorprendendo Gemma, darà le dimissioni. Ma non finisce qui, perché a quel punto Ezio comprenderà di aver sbagliato e chiederà alla sua compagna di accettare definitivamente il lavoro. Quale decisione prenderà la Zanatta a quel punto?