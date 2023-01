Il paradiso delle signore 7: Marcello non si riprende, arriva la decisione | Anticipazioni 16 gennaio 2023

Anticipazioni puntata 81 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 16 gennaio 2023

Al Paradiso delle Signore c’è una nuova figura lavorativa, quella di Veronica (Valentina Bartolo). Palma (Valentina Tomada) invece è alla ricerca di un nuovo impiego, mentre Clara (Elvira Camarrone) è divisa tra Alfredo (Gabriele Anagni) che vuole farla partecipare ad una nuova gara e Don Saverio (Andrea Lolli) che si intromette e ostacola la ragazza.

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha vinto il premio per la campagna pubblicitaria fatta con Matilde (Chiara Baschetti) in copertina, ma non vuole andare a ritirarlo. Marcello (Pietro Masotti) non riesce a riprendersi dopo la notizia del fidanzamento ufficiale di Ludovica (Giulia Arena) con Torrebruna (Fabio Fulco); quest’ultimo invece canta vittoria con Umberto (Roberto Farnesi). A questo punto Marcello prende una decisione importante che cambierebbe il suo futuro per sempre…