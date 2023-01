Il paradiso delle signore 7, trama 20 gennaio: Marcello comunica che non parte più!

Anticipazioni puntata 85 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 20 gennaio 2023

Marcello (Pietro Masotti) avvisa di non voler più partire per l’Australia e i suoi amici ne sono più che felici. Tancredi (Flavio Parenti) invece è sempre più geloso della complicità tra Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni), mentre Umberto (Roberto Farnesi), dopo aver comprato Palazzo Andreani, è deciso a distruggere il Paradiso e Conti stesso. Armando tiene gioco a Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele Anagni), che si allenano in bicicletta, che rischiano di essere boicottati da Don Saverio (Andrea Lolli).

Gemma (Gaia Bavaro) cerca di placare la madre sulla sua gelosia e suggerisce di invitare Gloria (Lara Komar) a cena, ma una telefonata a casa Colombo porta un po’ di scompiglio: Marco (Moisè Curia) torna a Milano. Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) escono finalmente insieme e proprio quando sta per arrivare il tanto atteso bacio, l’arrivo di Francesco (Christian Roberto) in ballatoio rovina tutto. Altre anticipazioni su Facebook.