Il paradiso delle signore 7: Gemma corteggiata, ma non è convinta | Trama 24 gennaio

Anticipazioni puntata 87 Il paradiso delle signore 7 di martedì 24 gennaio 2023

Irene (Francesca Del Fa) fa da Cupido per Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco), cercando il momento giusto affinché rimangano da soli per potersi baciare. Umberto (Roberto Farnesi) non vuole partecipare alla festa di fidanzamento a quattro con Ludovica (Giulia Arena) e così Flora (Lucrezia Massari) è un po’ delusa da questa decisione.

Carlos corteggia Gemma (Gaia Bavaro), anche se lei non è ancora molto convinta. Nuovo mese, nuova copertina per il Paradiso Market e anche questa volta c’è bisogno delle Veneri. Umberto scopre un dettaglio su Marcello (Pietro Masotti) che lo rende sospettoso, mentre tra il Barbieri e la Contessa cresce sempre di più l’intesa.